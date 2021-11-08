Бывший технический директор «Челси» и «Монако» Эменало может перейти в «Ньюкасл»

Бывший технический директор «Челси» и «Монако» Майкл Эменало может получить аналогичную должность в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает The Telegraph.



По информации источника, на прошлой неделе Эменало отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с руководством «сорок». Нигерийский функционер является главным претендентом на должность технического директора клуба.



Помимо Майкла Эменало руководство клуба также рассматривает кандидатуры Марка Овермарса, работающего в «Аяксе», и Френка Макпарланда, находящегося в структуре «сорок».



Напомним, сегодня, 8 ноября, стало известно имя нового главного тренера «Ньюкасла». Им стал 43-летний английский специалист Эдди Хау, ранее работавший с «Борнмутом» и «Бёрнли».

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