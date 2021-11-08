Хави: скажу игрокам быть более требовательными, потому что «Барселона» — лучший клуб мира

Новый главный тренер «Барселоны» Хави высказался о своих планах в клубе.
«Я очень рад тому, как меня приняли болельщики. Очень взволнован, мне не терпится начать работу с игроками.
Знаю, что сейчас у клуба сложное время, как в финансовом, так и в спортивном плане, но у меня есть желание и мечта, хочется воплотить её в жизнь.
Попрошу игроков быть более требовательными к себе, потому что мы «Барса» — лучший клуб в мире. Во время работы нам нужно максимально выкладываться, прикладывать большие усилия», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
Сегодня, 8 ноября, Хави был официально представлен в качестве нового главного тренера. Ранее «Барселона» официально объявила о назначении Хави на пост наставника команды. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024.
- 8 ноября 2021
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