Эвра рассказал, что хотел атаковать Суареса на улице из-за оскорблений на расовой почве

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что хотел отомстить на тот момент нападающему «Ливерпуля» Луису Суаресу из-за оскорблений на расовой почве.



«Однажды я шёл по улице Динсгейт в Манчестере, и мой брат сказал: «О, вон там Луис Суарес». В тот момент я был с двумя моими братьями.



Я посмотрел на него и сказал: «Вот оно, это тот самый момент». Но затем я увидел его детей и жену. Я отвернулся и сказал про себя: «Хочется что-то с ним сделать, но нельзя на глазах у его семьи».



Я ничего не сделал в тот день и не жалею об этом. Думаю, всё бы плохо закончилось. Так что никаких боёв, но в отпуск вместе мы точно не поедем», — цитирует Эвра Daily Mail.



Напомним, француз утверждает, что уругвайский нападающий использовал в его адрес некоторые расистские выражения.

Новость по теме Суарес ответил на обвинения Эвра в расизме