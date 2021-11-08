Борис Ротенберг прокомментировал разгромную победу «Сочи» над ЦСКА

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал разгромную победу команды в матче 14-го тура РПЛ с московским ЦСКА (4:1).
«После матча ребят поздравил, они молодцы, использовали все моменты. Мотивация была такая положительная, которая должна быть в каждом матче. Если футболисты в каждом матче будут играть с такой мотивацией, тогда в нашей команде будет все хорошо. ЦСКА — стабильная команда, просто мы смогли использовать все свои моменты в игре, а у них не получилось, это же футбол.
У нас задача — выходить и выигрывать каждую игру. На каждый матч нужно настраиваться, все соперники разные, некоторые матчи были провальными из-за того, что не могли никак собраться. С ЦСКА показали яркую игру, на которую нужно ориентироваться и двигаться дальше.
Наверное, одна из самых первых игр, когда на стадионе присутствовало столько болельщиков, которые поддерживали футболистов, помогали команде. Очень приятно, что образовывается такая фан-группа, которая приходит и болеет за команду. Тем более, когда они показывают такие игры. Я надеюсь, что болельщики будут приходить, мотивировать команду в матчах», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Напомним, «Сочи» за 14 туров набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
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