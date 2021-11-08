«Голова приехал». Сборная России показала тренировку Головина

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в Санкт-Петербург в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.
В «Твиттере» сборной России опубликовано видео с тренировки команды, в которой принял участие Александр. «Голова приехал», — говорится в подписи к ролику.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести два решающих матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
На данный момент сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
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