«Голова приехал». Сборная России показала тренировку Головина

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в Санкт-Петербург в расположение сборной России, сообщает пресс-служба национальной команды.

В «Твиттере» сборной России опубликовано видео с тренировки команды, в которой принял участие Александр. «Голова приехал», — говорится в подписи к ролику.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести два решающих матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.



На данный момент сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).



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