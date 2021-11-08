Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит получил первый вызов в сборную Англии

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмиль Смит получил вызов в сборную Англии на ноябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира – 2022, сообщает Daily Mail. Данное приглашение в главную национальную команду стало первым для 21-летнего игрока.
В ноябре сборная Англии проведёт два матча: она сыграет с Албанией (12 ноября) и Сан-Марино (15 ноября). Национальная команда занимает первое место в группе I европейского квалификационного турнира чемпионата мира – 2022, набрав 20 очков в восьми матчах.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Смит принял участие в 11 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.
Эмиль является воспитанником «Арсенала». За основную команду полузащитник дебютировал в 2018 году. Контракт игрока с «канонирами» рассчитан до июня 2026 года.
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