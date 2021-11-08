Кудряшов: сейчас нужно думать только о Кипре, а уже потом настраиваться на Хорватию

Защитник «Антальяспора» сборной России Федор Кудряшов рассказал о выступлении в турецком чемпионате и поделился мнением о предстоящих матчах в квалификации ЧМ-2022.
«Сейчас дела намного лучше: постоянно играю, и у команды всё налаживается. У нас поменялся тренер, и сейчас нас тренирует футболист, с которым мы вместе играли. Пока очень неплохо всё складывается: мы сыграли четыре матча: две победы, ничья и поражение, и в Кубке прошли дальше.
Сейчас нужно думать только о Кипре, со всей серьёзностью подойти к этому матчу, выиграть его, а дальше уже настраиваться на тяжёлый матч с Хорватией при полных трибунах. Я думаю, что тренерский штаб нам поможет и подскажет, как сделать так, чтобы добиться желаемого результата.
У нас в команде, я думаю, уже никого не испугать полными трибунами: все опытные и в еврокубках, и в сборной поиграли, в чемпионате России тоже немало матчей проходило при полных трибунах. Нужно просто играть, получать удовольствие, выполнять тренерские установки и задумки», — сказал Кудряшов в видео на YouTube-канале сборной России.
- 8 ноября 2021
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