В «Нижнем Новгороде» заявили о полном доверии к Кержакову, несмотря на серию поражений

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов прокомментировал поражение команды в матче 14-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

«Результат на табло, мы проиграли. Первый тайм нам однозначно не удался, начало второго тайма провели очень хорошо, отыгрались, но соперник прибавил в атаке. Наша же команда допустила череду ошибок, пропустили гол, пытались исправить положение, но в итоге третий мяч оказался в наших воротах. В команде много травмированных игроков, поэтому с «Ахматом» у нас была короткая скамейка запасных, играли молодые футболисты, которым не хватило опыта.

К Кержакову полное доверие, и в начале сезона наша команда не хватала звезд с неба, не говорили, что займем место в верхней части турнирной таблицы. Понятно, что наша основная задача — достойно представлять Нижний Новгород и закрепиться в премьер-лиге. Сейчас команда переживает череду неудач, но я думаю, что мы выберемся из этой ситуации, я верю в команду, в тренерский штаб и Александра Анатольевича Кержакова, всё будет хорошо. Просим болельщиков поддерживать наших ребят и в сложные времена, вместе всё преодолеем», — приводит слова Измайлова ТАСС.

Напомним, «Нижний Новгород» проиграл четыре матча в чемпионате России подряд. Команда набрала 14 очков в 14 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице.