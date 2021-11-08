Бояринцев: есть ощущение, что игроки «Спартака» не понимают, что делать на поле

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

«Не самое зрелищное дерби для такой вывески. Если только разбить игру на эпизоды, то некоторые из них понравились. Команды вцепились друг в друга и не давали играть. У «Спартака» ноль ударов в створ в первом тайме. «Локомотив» был более раскрепощённым в атаке, поэтому и моментов больше создал.



«Спартак» показался очень задавленным, видимо, действительно действует вся ситуация вокруг команды. Видна зажатость футболистов. Если раньше в атакующих действиях «Спартак» и был немного симпатичен, то в этом матче он был абсолютно скованным. Понятно, что профессиональный спортсмен должен быть готов к внешним раздражителям, и они никак не должны влиять на его игру. На поле надо забывать и о прессе, и о шуме болельщиков. Но есть ещё один момент.



Не хочу ни в коем случае критиковать Виторию, своего коллегу, но все-таки многое зависит от тренерского штаба. Ребята, выходя на поле, должны понимать, что им делать. Как вскрывать оборону соперника, как перемещаться по полю. Как страховать друг друга, как выходить из обороны. Играть в высокий прессинг или работать в среднем блоке. Очень многое зависит от тренерского штаба. А здесь складывается ощущение, что футболисты просто не понимают, что нужно делать на поле.

Про ошибки в обороне просто говорить не приходится. Забитый гол «Локомотива» — это ошибка Айртона. Где элементарный подсказ Джикии, чтобы он перехватывал мяч? Совсем взаимопонимания нет в обороне. Мы не увидели, за счёт чего «Спартак» хотел бы обыграть «Локомотив». Понятно, что было удаление, но первые 35 минут не было видно, как спартаковцы хотят атаковать и забивать голы», — цитирует Бояринцева «Московский комсомолец».