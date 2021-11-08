Новый главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что мог возглавить сборную Бразилии.



«Это правда, что у меня было предложение от сборной Бразилии. Сначала я должен был стать помощником Тите, а после чемпионата мира возглавить «селесао», но я хотел перейти в «Барсу», — цитирует Хави Mundo Deportivo.



Сегодня, 8 ноября, Хави был официально представлен в качестве нового главного тренера. Ранее «Барселона» официально объявила о назначении Хави на пост наставника команды. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024.



Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.



Сине-гранатовые набрали 17 очков в 12 матчах и занимают 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры.