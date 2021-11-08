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Защитник сборной Англии: я бы мог попробовать стать премьер-министром

Защитник сборной Англии: я бы мог попробовать стать премьер-министром
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Защитник «Астон Виллы» и сборной Англии Тайрон Мингз рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока.

— Чем бы вы хотели заниматься после того, как повесите бутсы на гвоздь?

— Я бы мог попробовать стать премьер-министром. Я открыт к новому, меня не пугает перспектива завершения карьеры игрока. Не думаю, что мне нужно быть тренером только потому что это всё, с чем я могу справиться.

Меня будоражит мысль о том, что может произойти после футбольной карьеры, но до этого ещё далеко», — цитирует Мингза Goal.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник принял участие в 10 матчах, отдал один ассист и заработал четыре жёлтые карточки.

В сборную Англии игрок вызывается с 2019 года. За это время он провёл 15 матчей в составе «трёх львов».

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