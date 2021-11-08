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В «Спартаке» рассчитывают на возвращение Жиго после травмы к матчу с «Краснодаром»

В «Спартаке» рассчитывают на возвращение Жиго после травмы к матчу с «Краснодаром»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что защитник команды Самуэль Жиго должен восстановиться после повреждения к следующему матчу Российской Премьер-Лиге. Напомним, в 15-м туре чемпионата России красно-белые проведут гостевой матч с «Краснодаром». Игра состоится 20 ноября.

«Как и говорил тренер на пресс-конференции, у Жиго ушиб. Ожидаем его возвращение к следующему матчу», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Напомним, Жиго получил травму на разминке перед матчем 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» (1:1). Его место в составе занял россиянин Илья Кутепов. Главный тренер красно-белых Руй Витория после матча отметил, что Кутепов хорошо проявил себя на поле.

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