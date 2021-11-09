Черевченко: летом было три конкретных предложения от клубов РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался на тему своего недавнего ухода из подмосковной команды, которую возглавлял с 2020 года.

«Очень часто меняются тренерские штабы, меняется руководство в командах. Нет такого, как в «Зените», где Семак работает уже четвертый год. Много где нет стабильности.

Мне неприятно, когда меня называют кризисным менеджером. Это не так. В «Балтике» на второй сезон мы чуть не попали в переходные матчи. Но большая группа игроков после сезона уходила из команды, так как они были в аренде. Приходилось заново собирать команду.

Решение уйти из «Химок» — обоюдное. Мы встретились с Анохиным после «Динамо», поговорили и решили, что пора расставаться. Вектор развития меняется, как мне сказали, больше акцента на молодых футболистах. Мы всё обговорили. Спасибо клубу, что дали поработать, мы с тренерским штабом доказали, что способны решать серьёзные задачи.

Летом у меня было три конкретных предложения от команд РПЛ. Но мы решили остаться в «Химках», потому что все вместе сделали громадную работу. Интерес «Ростова» тоже, наверное, был», — сказал Черевченко в эфире телепрограммы «Футбол России».