Черевченко: сейчас мне нужна команда с задачей, которую нужно выполнить
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Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко высказался по поводу своего потенциального трудоустройства.
«Мне сейчас нужна команда с задачей, которую нужно выполнить. «Химки», когда я пришёл, все похоронили. Мне говорили, что я подставляю свою репутацию. Но не надо ничего бояться, надо выполнять свою работу. Поэтому и получилось занять восьмое место. Иду всегда в команду с конкретной задачей. Просто так работать неинтересно. Сидеть ровно и получать зарплату – не моё», — сказал Черевченко в эфире телепрограммы «Футбол России».
Напомним, в конце октября Игорь Черевченко покинул тренерский мостик подмосковных «Химок». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Специалист работал в команде с 2020 года.
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