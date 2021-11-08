Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси хочет видеть Жорди Альбу в «ПСЖ»

Месси хочет видеть Жорди Альбу в «ПСЖ»
Комментарии

Фланговый защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах 32-летнего испанца заинтересован «Пари Сен-Жермен», информирует El Nacional.

Согласно сведениям источника, «Барселона» уговаривает Альбу пойти на существенное понижение зарплаты. Футболист не горит желанием принимать новые условия руководства, поэтому готов рассмотреть предложения от других клубов. В «ПСЖ» его хочет видеть непосредственно Лионель Месси, который хорошо знаком с Жорди по временам совместной игры в «Барселоне».

Действующий контракт Жорди Альбы с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн. В нынешнем сезоне испанец провёл за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах.

Новость по теме
Лионель Месси рассказал о желании вернуться в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021