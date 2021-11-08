Месси хочет видеть Жорди Альбу в «ПСЖ»

Фланговый защитник «Барселоны» Жорди Альба может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах 32-летнего испанца заинтересован «Пари Сен-Жермен», информирует El Nacional.

Согласно сведениям источника, «Барселона» уговаривает Альбу пойти на существенное понижение зарплаты. Футболист не горит желанием принимать новые условия руководства, поэтому готов рассмотреть предложения от других клубов. В «ПСЖ» его хочет видеть непосредственно Лионель Месси, который хорошо знаком с Жорди по временам совместной игры в «Барселоне».

Действующий контракт Жорди Альбы с каталонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн. В нынешнем сезоне испанец провёл за «Барселону» 11 матчей во всех турнирах.