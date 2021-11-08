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Рашфорд и Уорд-Праус не сыграют за сборной Англии в ноябре, Шоу и Маунт – под вопросом

Рашфорд и Уорд-Праус не сыграют за сборной Англии в ноябре, Шоу и Маунт – под вопросом
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Несколько игроков сборной Англии пропустят ноябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира – 2022, сообщает The Sun.

По информации источника, ранее вызванные в национальную команду, нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд и полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус не примут участие в матчах с Албанией (12 ноября) и Сан-Марино (15 ноября).

Форвард «красных дьяволов» принял решение не ехать в сборную, чтобы полностью восстановиться после операции на плече. Полузащитник «святых» испытывает некоторые проблемы со здоровьем, о которых подробно не сообщается.

Также рискуют пропустить ноябрьские матчи полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт и защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу. Игрок «аристократов» в воскресенье, 7 ноября, перенёс стоматологическую операцию, а у защитника «красных дьяволов» есть подозрение на сотрясение мозга.

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