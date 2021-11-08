Иван Сергеев высказался о вызове в сборную России на решающие матчи отбора ЧМ-2022

Форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев прокомментировал вызов в сборную России для подготовки к ноябрьским матчам квалификации ЧМ-2022.

«О вызове в сборную узнал из соцсетей. Мне скинула эту новость пресс-служба «Крыльев Советов». Обрадовался, сразу куча звонков и сообщений от семьи, друзей. Очень рад был. Готов помогать команде.

Мои шансы попасть в основной состав? Честно, вообще не думал об этом. Думаю, у каждого, кто начинает играть в футбол, есть мечта попасть в сборную России и дойти до самых высоких целей.

Поначалу даже не осознавал, что меня вызвали. Думал: «Попал и попал». А потом уже осознал – только положительные эмоции.

Нет ли звёздной болезни после скачка из ФНЛ в сборную? Честно, не обращаю на это внимание. Тренируюсь, спокойно к этому отношусь и всегда себе говорю: «Надо оставаться человеком». Кем был с самого начала, тем надо и оставаться. Спокойно работай изо дня в день и улучшай себя.

Говорил, что если попаду в сборную, то сбрею бороду? (смеётся) Да, было такое. Если сказал – надо выполнять», — сказал Сергеев в видео на YouTube-канале сборной России.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.