Ляказетт может летом перейти в «Атлетико» на правах свободного агента

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах футболиста заинтересован мадридский «Атлетико», сообщает La Razon.
По информации источника, нападающий может перейти в стан «матрасников» летом, когда у него закончится контракт с «Арсеналом». Сам Ляказетт хотел бы попробовать свои силы в чемпионате Испании.
Ранее сообщалось, что помимо «Атлетико», «Севилья» и «Рома» следят за неопределённостью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 22 млн.
Ляказетт — воспитанник «Лиона». С 2010 года форвард выступал за основную команду французского клуба. В 2017-м он перешёл в лондонский «Арсенал». В нынешнем году француз провёл за «канониров» 9 матчей, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.
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