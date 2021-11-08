Наставник сборной Бельгии Мартинес может возглавить «Астон Виллу»

«Астон Вилла» находится в поисках нового главного тренера. Одним из кандидатов на пост наставника «львов» является Роберто Мартинес, возглавляющий сборную Бельгии, сообщает Sky Sports.
По информации источника, в случае приглашения испанского специалиста, «Астон Вилле» придётся выплатить компенсацию Федерации футбола Бельгии.
Ранее сообщалось, что в шорт-листе руководства «львов» также находятся тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард, Ральф Хазенхюттль из «Саутемптона», наставник сборной Дании Каспер Юльманн, тренер «Брентфорда» Томас Франк и Паулу Фонсека, ранее возглавлявший «Рому» и «Шахтёр».
Напомним, вчера, 7 ноября, руководство «львов» отправило в отставку 50-летнего английского специалиста Дина Смита. Он возглавлял «Астон Виллу» с 2018 года. Контракт наставника с клубом был рассчитан до 2023 года.
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