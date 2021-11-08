Бека-Бека получил травму в расположении молодёжной сборной Франции

Полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека-Бека получил повреждение приводящей мышцы в расположении молодёжной сборной Франции, сообщает пресс-служба Французской федерации футбола.

Бека-Бека исключён из состава молодёжки, и не сможет принять участия в отборочных матчах Евро-2023 с Арменией (11 ноября) и Северной Македонией (16 ноября). В списке из 22 двух игроков других изменений не предвидится.

Отметим, Бека-Бека не принимал участия в матче 14-го тура «Спартак» — «Локомотив» из-за перебора жёлтых карточек.

Бека-Бека летом принимал участие в Олимпийских играх в Токио. 20-летний полузащитник сыграл три матча за сборную Франции. На своём счету Алексис также имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также за национальные команды до 17, 18 и 19 лет.