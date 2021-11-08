Виталий Кличко отреагировал на назначение Андрея Шевченко в «Дженоа»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, украинец Виталий Кличко отреагировал на назначение своего соотечественника Андрея Шевченко на пост главного тренера итальянского футбольного клуба «Дженоа».
«Поздравляю Андрея Шевченко с новым этапом в футбольной карьере!
Сегодня он прибыл на базу клуба, который теперь будет тренировать — в итальянский «Дженоа». Италия для Шевы – тоже не чужая страна. Поэтому уверен, что у Андрея всё получится. Но всё равно немного грустно, что он сегодня не в украинском футболе…
Любим, поддерживаем и верим, что в будущем Шева вернётся на Украину!» — написал Кличко в своём «инстаграме».
Накануне «Дженоа» объявил о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера. Стороны подписали контракт сроком на пять лет. Прошлым местом работы специалиста стала сборная Украины.
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