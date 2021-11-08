«Он сможет уйти с гордо поднятой головой». Фердинанд посоветовал Сульшеру покинуть клуб

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд порекомендовал наставнику «красных дьяволов» Уле-Гуннару Сульшеру покинуть клуб.
«Не думаю, что «МЮ» сможет претендовать на победу в английской Премьер-лиге. Я смотрю на команду каждую неделю и думаю, что она делает в тактическом плане?
Я не вижу никакой философии, идентичности в манере игры «Ман Юнайтед». В глубине души я всегда был настроен скептически насчёт Сульшера. Я не был убеждён, что он сможет привести клуб к чемпионству.
Но то, что он показал с этим составом в начале сезона… чувствую, сейчас, возможно, пришло время передать эстафету кому-то другому, кто сможет вести «Манчестер Юнайтед» дальше.
Думаю, Уле может уйти сейчас с гордо поднятой головой, потому что с момента его прихода и до начала нынешнего сезона всё смотрелось неплохо.
Он сделал то, для чего его пригласили. Он пришёл и снова дал болельщикам надежду, заставил их захотеть вернуться на стадион и снова смотреть на команду.
В этом смысле Сульшер проделал большую работу, но сможет ли он привести клуб к завоеванию титулов? Сможет ли побороться за победу в Лиге чемпионов? Должен быть честен и сказать, что я так не думаю», — цитирует Фердинанда Daily Mail.
- 9 ноября 2021
-
00:06
-
00:05
-
00:01
- 8 ноября 2021
-
23:45
-
23:34
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:04
-
23:03
-
22:41
-
22:29
-
22:27
-
22:27
-
22:15
-
21:59
-
21:57
-
21:47
-
21:45
-
21:19
-
21:17
-
21:04
-
20:59
-
20:52
-
20:39
-
20:34
-
20:26
-
20:25
-
20:06
-
20:02
-
19:59
-
19:56Совет директоров ЦСКА пройдёт 15 ноября Эксклюзив
-
19:50
-
19:49
-
19:42