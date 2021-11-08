«Он сможет уйти с гордо поднятой головой». Фердинанд посоветовал Сульшеру покинуть клуб

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд порекомендовал наставнику «красных дьяволов» Уле-Гуннару Сульшеру покинуть клуб.



«Не думаю, что «МЮ» сможет претендовать на победу в английской Премьер-лиге. Я смотрю на команду каждую неделю и думаю, что она делает в тактическом плане?



Я не вижу никакой философии, идентичности в манере игры «Ман Юнайтед». В глубине души я всегда был настроен скептически насчёт Сульшера. Я не был убеждён, что он сможет привести клуб к чемпионству.



Но то, что он показал с этим составом в начале сезона… чувствую, сейчас, возможно, пришло время передать эстафету кому-то другому, кто сможет вести «Манчестер Юнайтед» дальше.



Думаю, Уле может уйти сейчас с гордо поднятой головой, потому что с момента его прихода и до начала нынешнего сезона всё смотрелось неплохо.



Он сделал то, для чего его пригласили. Он пришёл и снова дал болельщикам надежду, заставил их захотеть вернуться на стадион и снова смотреть на команду.



В этом смысле Сульшер проделал большую работу, но сможет ли он привести клуб к завоеванию титулов? Сможет ли побороться за победу в Лиге чемпионов? Должен быть честен и сказать, что я так не думаю», — цитирует Фердинанда Daily Mail.

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