Нуну Санту – об отставке: футбол – безжалостен, пару недель назад я был тренером месяца

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал увольнение из лондонского клуба.
«Последние несколько недель были, мягко говоря, суматошными.
Это футбол — самый безжалостный вид спорта. Всего пару недель назад я был признан лучшим тренером месяца, и вот уже несколько прошло дней с момента моего увольнения из «шпор».
Такова жизнь, я двигаюсь вперёд в поисках следующего вызова и, наконец, я хочу поблагодарить болельщиков «шпор». Когда я пришёл в этот великий клуб, я думал, что смогу принести трофеи, но всё пошло не по плану.
Вот и всё, мы живем и учимся, буду держать всех вас в курсе событий и ещё раз благодарю за постоянную поддержку», — написал Санту в «инстаграме».
Напомним, 1 ноября, «Тоттенхэм» объявил об увольнении Нуну Эшпириту Санту с поста главного тренера. Положение португальского наставника пошатнулось после поражения команды в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:3). Новым главным тренером «шпор» стал Антонио Конте.
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