Черевченко высказался о настрое сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от настроя футболистов сборной России на матч отбора ЧМ-2022 с Хорватией. Эта игра станет заключительной на групповом этапе квалификации мирового первенства.
«Все понимают, что решающая игра — с Хорватией. Не должно быть опасений, наоборот, должна быть уверенность, что они могут это сделать. Да, хорваты по именам — добротная команда. Футболисты российской сборной должны быть уверены в себе. Не так давно у меня спрашивали: как тренер должен настраивать футболистов? Я переспросил: что настраивать: баян или гитару?
Футболистов не нужно настраивать на такие игры. У любого спортсмена должна быть мотивация — они должны мотивировать сами себя. Никогда не поверю, что в «Реале», «Барселоне» или в «Манчестер Сити» тренер настраивает игроков. Да, можно подсказать, но настраивать они должны сами себя», — сказал Черевченко в эфире телепрограммы «Футбол России».
Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
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