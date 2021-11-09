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Фрэнк Лэмпард ведёт переговоры с «Норвичем»

Фрэнк Лэмпард ведёт переговоры с «Норвичем»
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«Норвич Сити» продолжает поиски нового главного тренера. Вчера, 8 ноября, руководство «канареек» провело переговоры с экс-наставником «Челси» Фрэнком Лэмпардом, сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, пока что не было принято никакого решения. Лэмпард стремится вернуться к работе после увольнения из лондонского клуба.

В шорт-листе руководства «Норвича» также находятся бывший тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, экс-наставник «Ньюкасла» Стив Брюс и Джон Терри, который входил в тренерский штаб «Астон Виллы».

Напомним, 6 ноября «Норвич» отправил в отставку 45-летнего немецкого специалиста Даниэля Фарке. Примечательно, что тренер был уволен после первой победы в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Фарке возглавлял «Норвич» с 2017 года.

Контракт немецкого наставника с клубом был рассчитан до 2025 года. Специалист дважды выводил «Норвич» в АПЛ из Чемпионшипа, второго по силе английского дивизиона.

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