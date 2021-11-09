Алексей Миранчук зимой покинет «Аталанту»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук покинет клуб из Бергамо в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.
Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. Миранчук готов перейти в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию».
Сообщалось, что главными претендентами на Миранчука являются «Торино» и «Сассуоло». Руководство «быков» начало переговоры по Алексею. Россиянина могут взять в аренду с последующим правом выкупа. «Сассуоло» давно следит за Миранчуком и сохраняет интерес к игроку.
Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.
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