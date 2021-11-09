«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Реала Сосьедад»

Полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован «Ливерпуль», сообщает Fichajes.net.



По информации источника, благодаря подписанию испанца, главный тренер красных Юрген Клопп хочет укрепить среднюю линию своей команды.



Изначально «Ливерпуль» рассчитывал подписать игрока дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, но немецкий клуб запросил не менее € 120 млн за футболиста, что не устроило мерсисайдцев.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры полузащитник сыграл в 13 матчах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Мерино выступает за «Реал Сосьедад» с 2018 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 40 млн.

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