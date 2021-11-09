«Фиорентина» высмеяла Кьезу, сравнив его со знаменитой прыгуньей в воду
Поделиться
«Фиорентина» высмеяла падение нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезы в матче 12-го тура Серии А (0:1), после которого был удалён защитник «фиалок» Никола Миленкович, сообщает La Gazzetta dello Sport.
«Фиорентина» в TikTok выложила видео момента, когда Миленкович получил вторую желтую карточку за фол против Кьезы, наложив на момент с падением игрока звук прыжка в воду, взяв его из выступления прыгуньи в воду Тани Каньотто. Позднее ролик был удалён.
Таня Каньотто – итальянская прыгунья в воду, двукратный призер Олимпийских игр 2016 года.
Кьеза перешёл в «Ювентус» осенью 2020 года из «Фиорентины». В нынешнем сезоне он принял участие в 10 встречах итальянской Серии А, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Комментарии
- 9 ноября 2021
-
01:30
-
01:22
-
01:11
-
01:10
-
01:02
-
00:53
-
00:50
-
00:42
-
00:40
-
00:35
-
00:19
-
00:15
-
00:10
-
00:06
-
00:05
-
00:01
- 8 ноября 2021
-
23:45
-
23:34
-
23:27
-
23:24
-
23:14
-
23:04
-
23:03
-
22:41
-
22:29
-
22:27
-
22:27
-
22:15
-
21:59
-
21:57
-
21:47
-
21:45
-
21:19
-
21:17
-
21:04
Партнерский контент