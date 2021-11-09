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«Фиорентина» высмеяла Кьезу, сравнив его со знаменитой прыгуньей в воду

«Фиорентина» высмеяла Кьезу, сравнив его со знаменитой прыгуньей в воду
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«Фиорентина» высмеяла падение нападающего «Ювентуса» Федерико Кьезы в матче 12-го тура Серии А (0:1), после которого был удалён защитник «фиалок» Никола Миленкович, сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Фиорентина» в TikTok выложила видео момента, когда Миленкович получил вторую желтую карточку за фол против Кьезы, наложив на момент с падением игрока звук прыжка в воду, взяв его из выступления прыгуньи в воду Тани Каньотто. Позднее ролик был удалён.

Таня Каньотто – итальянская прыгунья в воду, двукратный призер Олимпийских игр 2016 года.

Кьеза перешёл в «Ювентус» осенью 2020 года из «Фиорентины». В нынешнем сезоне он принял участие в 10 встречах итальянской Серии А, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

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