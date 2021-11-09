«Зенит» нацелился на полузащитника «Боки Хуниорс»
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Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Кристиан Медина может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 19-летнего аргентинца заинтересован санкт-петербургский «Зенит», информирует El Entrasigente.
Согласно сведениями источника, «Зенит» предложил за Медину около € 6,5 млн. «Бока Хуниорс» отклонила это предложение — руководство клуба хочет выручить за свою молодую звезду не менее € 13 млн.
Ожидается, что в ближайшее время «Зенит» сделает новое улучшенное предложение по Медине, так как к аргентинцу есть интерес и от других европейских клубов.
В нынешнем сезоне 19-летний Кристиан Медина входит в число основных игроков «Боки Хуниорс». Кроме того, недавно футболист дебютировал в составе сборной Аргентины.
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