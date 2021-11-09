Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» нацелился на полузащитника «Боки Хуниорс»

«Зенит» нацелился на полузащитника «Боки Хуниорс»
Комментарии

Полузащитник аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Кристиан Медина может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 19-летнего аргентинца заинтересован санкт-петербургский «Зенит», информирует El Entrasigente.

Согласно сведениями источника, «Зенит» предложил за Медину около € 6,5 млн. «Бока Хуниорс» отклонила это предложение — руководство клуба хочет выручить за свою молодую звезду не менее € 13 млн.

Ожидается, что в ближайшее время «Зенит» сделает новое улучшенное предложение по Медине, так как к аргентинцу есть интерес и от других европейских клубов.

В нынешнем сезоне 19-летний Кристиан Медина входит в число основных игроков «Боки Хуниорс». Кроме того, недавно футболист дебютировал в составе сборной Аргентины.

Новость по теме
«Зенит» заинтересован в приобретении лучшего бомбардира «Базеля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021