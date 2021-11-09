В «Сассуоло» отреагировали на информацию о возможном обмене Миранчука на Бога

Спортивный директор «Сассуоло» Джованни Росси отреагировал на информацию о возможном обмене российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на Жереми Бога.
«Эта информация не соответствует действительности», — цитирует Росси «Спорт-экспресс».
Ранее TorinoGranata сообщала, что в приглашении Миранчука лично заинтересован наставник «Торино» Иван Юрич. Руководство «быков» уже инициировало старт переговорного процесса по Алексею. Вероятно, речь пойдёт об аренде с последующим правом выкупа.
Напомним, Алексей Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре прошлого года. Соглашение россиянина с клубом из Бергамо рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе итальянской команды полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 13 млн.
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