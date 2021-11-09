Гари Линекер отреагировал на назначение Хави главным тренером «Барселоны»
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Бывший нападающий сборной Англии, а ныне телеэксперт Гари Линекер прокомментировал назначение Хави главным тренером «Барселоны». Презентация специалиста прошла на домашнем стадионе каталонского клуба «Камп Ноу» вчера, 8 ноября.
«Прекрасное назначение. Желаю ему всего лучшего», — написал Линекер по-английски в своём «твиттере». По-испански Гари добавил: «Желаю тебе удачи».
Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.
«Барселона» набрала 17 очков в 12 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.
Видеообзор матча «Сельта» — «Барселона»
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