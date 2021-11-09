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Халк отдал футболку фанату, покрасившему тело в зелёный цвет

Халк отдал футболку фанату, покрасившему тело в зелёный цвет
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Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий за «Атлетико Минейро», отдал футболку фанату, покрасившему тело в зелёный цвет.

Форвард подарил футболку болельщику после окончания матча бразильской Серии А с «Америкой Минейро» (1:0), в котором Халк отдал голевую передачу. Видео опубликовано в «твиттере» Globo Esporte.

Права на видео принадлежат CBF.

Бразилец с 2012 по 2016 год выступал за «Зенит». В составе петербуржцев он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Также бразилец выступал за китайский «Шанхай СИПГ», японские «Токио Верди», «Консадоле Саппоро» и «Кавасаки Фронтале», португальский «Порту» и бразильскую «Виторию». Халк является победителем Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии в 2013 году.

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