Халк отдал футболку фанату, покрасившему тело в зелёный цвет

Бывший нападающий «Зенита» Халк, выступающий за «Атлетико Минейро», отдал футболку фанату, покрасившему тело в зелёный цвет.

Форвард подарил футболку болельщику после окончания матча бразильской Серии А с «Америкой Минейро» (1:0), в котором Халк отдал голевую передачу. Видео опубликовано в «твиттере» Globo Esporte.

Права на видео принадлежат CBF.

Бразилец с 2012 по 2016 год выступал за «Зенит». В составе петербуржцев он становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Также бразилец выступал за китайский «Шанхай СИПГ», японские «Токио Верди», «Консадоле Саппоро» и «Кавасаки Фронтале», португальский «Порту» и бразильскую «Виторию». Халк является победителем Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии в 2013 году.