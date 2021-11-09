Гари Невилл назвал игрока, на которого просил обратить внимание «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл признался, что предлагал «красным дьяволам» обратить внимание на защитника Жоау Канселу, когда работал с ним в «Валенсии». В 2019 году португалец перешёл в «Манчестер Сити».

«Я работал с ним в «Валенсии», когда он был ещё очень молод. Но сразу видел его исключительный талант. Я звонил в Англию, вы, наверное, догадываетесь, в какой именно клуб. Я сказал, что если они хотят взять молодого игрока, то это должен быть именно Канселу.

Но тот опыт, который Жоау получил в Италии, пошёл ему на пользу. Он стал более жёстким, играя в «Ювентусе». Когда «Сити» заплатил за него £ 60 млн, я был удивлён только тем, что им понадобился ещё один игрок на эту позицию. Но в самом игроке я не сомневался.

В физическом плане он настоящая машина. Жоау потрясающе бежит с мячом, он крепкий парень, очень смелый в защите. Канселу оказывает влияние на игру как в обороне, так в атаке. Он делает именно то, что я от него и ожидал. Очень рад за Канселу», — цитирует Невилла Sky Sports.

В нынешнем сезоне Канселу провёл 11 матчей в английской Премьер-лиге и отметился двумя результативными передачами.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Лучшие фотографии АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.