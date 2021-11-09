Тренер украинского «Днепр-1» ответил на вопрос о возможной работе в России

Главный тренер украинского футбольного клуба «Днепр-1» Игор Йовичевич ответил на вопрос о возможном трудоустройстве в России.

«Если будет хорошее предложение из России, поеду ли я туда? Я – футбольный тренер. Нужно смотреть на проект, который тебе предлагают. Расставить для себя все плюсы и минусы.

Я знаю, что на Украине очень плохо относятся к России. Не первый день здесь – знаю, о чём идёт речь. И читаю между строчками. Этот вопрос – очень интересный и провокационный», — приводит слова Йовичевича Football24.ua со ссылкой на YouTube-канал «Цыганык Live».

Напомним, хорватский специалист Игор Йовичевич работал на Украине с 2012 по 2015 год – в этот период он возглавлял львовские «Карпаты». Позже он тренировал клубы в Словении и Хорватии, а в 2020 году вновь вернулся в чемпионат Украины. На этот раз наставник возглавил «Днепр-1».