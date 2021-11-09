В «Актобе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к 19-летнему Самородову

Председатель правления «Актобе» Ерлан Джамантаев прокомментировал информацию об интересе московского «Спартака» к 19-летнему полузащитнику Максиму Самородову.
«Об интересе «Спартака» к Максиму Самородову узнал из прессы. На клуб никто не выходил. Я в «Актобе» с мая нынешнего года: могу заверить, что с тех пор никакой «Спартак» к нам не обращался», — сказал Джамантаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сообщалось, что полузащитник «Актобе» и молодёжной сборной Казахстана может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Футболист попал в расширенный список интересов московского «Спартака». Действующее соглашение игрока с «Актобе» истекает в декабре. Решение по поводу будущего Максима Самородова будет принято до нового года.
- 9 ноября 2021
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