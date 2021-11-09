Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поль Погба пропустит матчи отбора чемпионата мира — 2022 с Казахстаном и Финляндией

Поль Погба пропустит матчи отбора чемпионата мира — 2022 с Казахстаном и Финляндией
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба пропустит отборочные матчи к чемпионату мира 2022 года с Казахстаном и Финляндией из-за травмы бедра, полученной на тренировке, сообщает официальный сайт федерации футбола Франции. Сегодня, 9 ноября, хавбек покинет расположение национальной команды.

Вместо Погба в сборную Франции был вызван игрок «Ромы» Жордан Верету. Матч Франция — Казахстан состоится 13 ноября, встреча Финляндия — Франция пройдёт 16 ноября.

Сборная Франции возглавляет турнирную таблицу группы D, набрав 12 очков в 6 играх. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба провёл 9 матчей и сделал 7 результативных передач.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Лучшие фотографии АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.

Новость по теме
Гари Невилл назвал игрока, на которого просил обратить внимание «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021