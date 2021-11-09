Массимо Каррера дал совет Миранчуку, в какой итальянский клуб уйти из «Аталанты»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался по поводу возможного ухода Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Не открою секрет, если скажу, что для любого футболиста важна постоянная игровая практика. Алексей Миранчук изо всех сил пытается попасть в игровую систему Гасперини, но, к сожалению, пока не получается. Я слышал, что зимой он может уйти в аренду в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Думаю, переход в «Сассуоло» — правильный выбор для Миранчука. Если выбирать новый клуб, то мой совет — «Сассуоло», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

По данным СМИ, главными претендентами на подписание Алексея Миранчука являются «Торино» и «Сассуоло».