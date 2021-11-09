Бывшая спутница Андрея Аршавина объяснила, почему их сын занимается в академии «Спартака»

Юлия Барановская, бывшая гражданская жена Андрея Аршавина, объяснила, почему младший сын экс-нападающего «Зенита» Арсений занимается в футбольной академии «Спартака».
«Как вы понимаете, я не разбираюсь в детских футбольных школах. А в Москве их много. Какая лучше, не знаю. Помощи с другой стороны, к сожалению, Арсений не получил. Мои друзья пообещали помочь и познакомили с Рохусом Рохусовичем Шохом, который и подсказал, как нам действовать. Сразу Арсения, конечно, не зачислили — около месяца он ходил на тренировки. Все мальчишки занимались в футбольной форме «Спартака», а он приходил в том, что у него было. За ним наблюдали и думали, стоит ли брать в команду. После, на тренерском совете, приняли решение зачислить Арсения в академию «Спартака».
Хочу ли я, чтобы он стал футболистом? Это вопрос к Арсению, не хочу решать за него. Захочет — станет профессиональным футболистом. Не захочет — не станет», — приводит слова Барановской «Спорт-экспресс».
- 9 ноября 2021
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