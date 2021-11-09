Сёмин отреагировал на слухи о возможном уходе Миранчука из «Аталанты»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слухи о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

«Стоит ли уходить Миранчуку? Это вам лучше объяснят агенты. В этом вопросе всё должен решать сам Миранчук, а наше мнение не играет никакой роли. Футболист должен действовать, исходя из ситуации, и принимать решение, что ему делать дальше, самостоятельно. Вот и всё», — приводит слова Сёмина «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее итальянские СМИ сообщили, что Миранчук может уйти из «Аталанты» ближайшей зимой. Основными претендентами на него являются «Сассуоло», «Сампдория» и «Торино».

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до 30 июня 2024 года.