Первый тренер Миранчука: если Лёше и пробовать себя в Серии А, то немного ниже

Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, высказался на тему возможного ухода российского полузащитника из «Аталанты».

«Лёше не подходит итальянский футбол. Всегда говорил, что его футбол — испанский: он более открытый, креативный. В Серии А очень засушливый футбол, вяжущий, основанный на тактике. Это не подходит под стиль Миранчука. Могу ошибаться, но это может служить причиной того, что Алексей не может найти себя в команде Гасперини. Если Лёше и пробовать себя в Серии А, то немного ниже», — сказал Воронков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, ранее итальянские СМИ сообщили, что Миранчук покинет «Аталанту» ближайшей зимой. На Алексея претендуют «Сампдория», «Сассуоло» и «Торино».