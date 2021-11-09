В УЕФА рассказали о функциях Прядкина на посту советника руководства

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин, назначенный советником руководства УЕФА, будет отвечать за отношения организации с заинтересованными сторонами.

«С начала ноября Сергей Прядкин работает советником/консультантом высшего руководства УЕФА и помогает организации в наших отношениях с различными заинтересованными сторонами», — приводит слова пресс-службы УЕФА издание ТАСС.

В начале октября 2021 года Прядкин покинул пост президента РПЛ по собственному желанию. Вскоре он также ушёл из бюро исполкома Российского футбольного союза.

Во главе РПЛ Прядкина сменил Ашот Хачатурянц, который был руководителем судейского комитета РФС. С 2007 года Прядкин является членом совета директоров Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг. Кроме того, он является первым вице-председателем комитета по соревнованиям для сборных УЕФА.