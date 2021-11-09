Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об интересе «Барселоны» к Рахиму Стерлингу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об интересе «Барселоны» к форварду «горожан» Рахиму Стерлингу.
«Если честно, я об этом ничего не знаю. Но я бы в любом случае ничего не сказал. Если «Барселона» интересуется игроками вашего клуба, то я уверен, что она может их заполучить. «Барса» остаётся привлекательным клубом. Город, клуб, история всегда привлекают тренеров и игроков.
Если «Барселона» действительно заинтересована в ком-то, то клуб может задействовать медиа, чтобы повлиять на трансфер. Это характерная черта «Барселоны»: они делают то, что хотят, хорошо это или плохо», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.
Стерлинг в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 9 матчей и забил 1 гол.
Видео гола Стерлинга в матче с «Норвич Сити»
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