Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об интересе «Барселоны» к Рахиму Стерлингу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об интересе «Барселоны» к форварду «горожан» Рахиму Стерлингу.

«Если честно, я об этом ничего не знаю. Но я бы в любом случае ничего не сказал. Если «Барселона» интересуется игроками вашего клуба, то я уверен, что она может их заполучить. «Барса» остаётся привлекательным клубом. Город, клуб, история всегда привлекают тренеров и игроков.

Если «Барселона» действительно заинтересована в ком-то, то клуб может задействовать медиа, чтобы повлиять на трансфер. Это характерная черта «Барселоны»: они делают то, что хотят, хорошо это или плохо», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Стерлинг в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 9 матчей и забил 1 гол.

Видео гола Стерлинга в матче с «Норвич Сити»

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