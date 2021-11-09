Мхитарян может покинуть «Рому» в январе

Армянский полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян может покинуть римский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Vocegiallorossa.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Футболист раздумывает над вариантами продолжения карьеры и может уйти из «Ромы» уже в январе, если поступит хорошее предложение.

Ранее Мхитарян прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны российских клубов. Армянский футболист не исключил переход в РПЛ в будущем.



Напомним, Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач. В этом сезоне футболист провёл 11 матчей за «Рому», отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Ранее армянин выступал за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».