Артём Дзюба эмоционально отреагировал на победу NAVI на чемпионате мира по CS:GO

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу киберспортивной команды Natus Vincere на чемпионате мира по компьютерной игре Counter Strike: Global Offensive.

«Просто красавцы, блин. Красавцы, NAVI. Всё, чемпионы! Прикинь, чемпионы мира, Мэйджор забрали. Лучшие! Все на них ставили, но давление было нереальное. Только я всё равно считаю, что до трёх побед должны играть. Из пяти карт.

Они крутые, реально, все. Вся пятёрка. Видишь, Симплу для величия не хватало только этого. Но они сильная команда. Бит, Электроник, Перфекто и Бумыч – все помогли ему. Ну и он красавец», – написал Дзюба в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, NAVI победила команду G2 Esports со счётом 2:0 и выиграла $ 1 млн на главном турнире по Counter-Strike: Global Offensive — PGL Major Stockholm 2021. Это достижение точно можно назвать историческим, поскольку до этого украинская команда не побеждала никогда.

Игроков уже поздравили президент Украины Владимир Зеленский, нападающий футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев и представители Госдумы РФ.