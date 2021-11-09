Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Барселоны»

Хави провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Барселоны»
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, новый главный тренер «Барселоны» Хави провёл первую тренировку в каталонской команде после назначения.

На тренировке, помимо футболистов и членов тренерского штаба, присутствовало руководство клуба — президент Жоан Лапорта, вице-президент по спорту Рафа Юсте, футбольный директор Матеу Алемани, директор по международным делам Йорди Круифф. На этой неделе запланированы ещё три тренировки — в среду, четверг и пятницу, а на выходных у команды будет перерыв.

Первым матчем «Барселоны» под руководством Хави станет встреча с «Эспаньолом», которая состоится в субботу, 20 ноября.

Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.

Новость по теме
Фанаты «Барселоны» скандировали оскорбительную кричалку про «ПСЖ» на презентации Хави
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021