Хави провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Барселоны»

Сегодня, 9 ноября, новый главный тренер «Барселоны» Хави провёл первую тренировку в каталонской команде после назначения.

На тренировке, помимо футболистов и членов тренерского штаба, присутствовало руководство клуба — президент Жоан Лапорта, вице-президент по спорту Рафа Юсте, футбольный директор Матеу Алемани, директор по международным делам Йорди Круифф. На этой неделе запланированы ещё три тренировки — в среду, четверг и пятницу, а на выходных у команды будет перерыв.

Первым матчем «Барселоны» под руководством Хави станет встреча с «Эспаньолом», которая состоится в субботу, 20 ноября.

Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.