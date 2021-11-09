«Торино» стал главным фаворитом в борьбе за Миранчука

«Торино» является главным претендентом на полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает Il Giorno.

Туринский клуб может взять Миранчука в аренду на 18 месяцев с обязательным правом выкупа в случае участия в определённом количестве матчей. Также на игрока претендует «Сассуоло». «Аталанта» намерена отдать игрока в аренду, чтобы стоимость футболиста не обесценилась, пока он находится в запасе.

Сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет клуб из Бергамо. Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. Миранчук готов перейти в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Главными претендентами на Миранчука назывались «Торино» и «Сассуоло». Руководство «быков» уже ведёт переговоры по Алексею.



Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.