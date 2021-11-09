«Торино» стал главным фаворитом в борьбе за Миранчука

«Торино» является главным претендентом на полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает Il Giorno.
Туринский клуб может взять Миранчука в аренду на 18 месяцев с обязательным правом выкупа в случае участия в определённом количестве матчей. Также на игрока претендует «Сассуоло». «Аталанта» намерена отдать игрока в аренду, чтобы стоимость футболиста не обесценилась, пока он находится в запасе.
Сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет клуб из Бергамо. Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. Миранчук готов перейти в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Главными претендентами на Миранчука назывались «Торино» и «Сассуоло». Руководство «быков» уже ведёт переговоры по Алексею.
Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с бергамасками рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.
- 9 ноября 2021
-
18:21
-
18:16
-
18:14
-
18:10
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:43
-
17:31
-
17:23
-
17:20
-
17:11
-
16:58
-
16:57
-
16:33
-
16:31
-
16:29
-
16:23
-
16:18
-
16:03
-
15:56
-
15:42
-
15:15
-
15:12
-
15:09
-
14:53
-
14:51
-
14:23
-
14:19
-
14:06
-
13:51
-
13:39
-
13:32
-
13:30