Зоран Тошич рассказал о планах на будущее. Контракт игрока с «Тоболом» истекает в декабре

Полузащитник казахстанского «Тобола» Зоран Тошич, который ранее защищал цвета московского ЦСКА, рассказал о планах на ближайшее будущее. Контракт игрока с нынешним клубом истекает в декабре 2021 года.
«Контракт заканчивается в следующем месяце. Но пока ещё не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Впереди отпуск. Сейчас надо хорошо отдохнуть, а потом станем думать о будущем.
Сезон только закончился. Нам дали маленький отпуск. Я сейчас в Сербии. Приеду в Костанай в конце недели, там пообщаюсь с клубом и посмотрю, какие планы у них и у меня. Если сможем договориться, я был бы не против остаться в Казахстане. Мне всё нравится. Тем более мы стали чемпионами, город спокойный, впереди Лига чемпионов.
Да, мне уже 35 лет. Но футбол – это для меня самая большая страсть и любовь. Так что, пока чувствую себя хорошо, буду им заниматься. Сейчас я в неплохом самочувствии. Так что пока вижу себя как футболиста. Но у всего есть время, поэтому надо думать о будущем.
Останусь ли в футболе после завершения карьеры игрока? Я буду в футболе. Но чем буду заниматься, точно не могу сказать. Мне хочется остаться. Но пока не определился, где могу дать больше всего пользы», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».
Напомним, в период с 2010 по 2017 год Зоран Тошич защищал цвета московского ЦСКА. В составе армейцев он один раз стал чемпионом России, а также по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.
- 9 ноября 2021
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