Леау: больше радуюсь возможности делить поле с Роналду, чем с Ибрагимовичем

Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау высказался об игре с португальским форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и нападающим миланского клуба Златаном Ибрагимовичем.
«Роналду и Ибрагимович — два великих футболиста, которыми я по-настоящему восхищаюсь. Всегда стараюсь учиться у них. Но, очевидно, больше радуюсь возможности делить поле с Роналду, чем с Ибрагимовичем. Я восхищаюсь Криштиану», — приводит слова Леау Football Italia.
Леау перешёл в «Милан» из «Лилля» в 2019 году. В нынешнем сезоне 22-летний португальский форвард принял участие в 12 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. За основную сборную Португалии Леау провёл два матча. В ближайшее время португальская команда проведёт два матча отборочного турнира ЧМ-2022 — 11 ноября сыграет с Ирландией, а 14 ноября встретится с Сербией.
- 9 ноября 2021
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