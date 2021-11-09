Клаудиньо стал игроком месяца в «Зените» второй раз подряд

Болельщики «Зенита» назвали полузащитника Клаудиньо лучшим игроком команды в октябре.



По итогам опроса в социальной сети «ВКонтакте» он набрал 62,15% голосов респондентов. Второе место занял Ярослав Ракицкий (18,31%), третье — Артём Дзюба (6,2%). В октябре Клаудиньо принял участие в четырёх матчах и забил два мяча — «Спартаку» и «Динамо». Приз от болельщиков вручается игрокам «Зенита» ежемесячно и по итогам сезона. В июле-августе награду получил Сердар Азмун, в сентябре — Клаудиньо.

В настоящее время полузащитник российского клуба вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач.