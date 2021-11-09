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Чиро Иммобиле: люди обращаются со мной не так, как с другими игроками сборной Италии

Чиро Иммобиле: люди обращаются со мной не так, как с другими игроками сборной Италии
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Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле рассказал о критике его игры за национальную команду.

«Критика — часть футбола. Я всегда стараюсь выкладываться на полную, выступая за сборную Италии и «Лацио». Не могу отрицать, что иногда мои показатели в клубе и национальной команде разнятся, но невозможно показывать идентичный результат. За сборную мы играем в 7-8 матчах в год. Я хотел бы забивать столько же за сборную, сколько забиваю за «Лацио».

Меня огорчает, что люди обращаются со мной не так, как с другими игроками. Иногда кажется, что я не являюсь частью той команды, которая выиграла Евро. Знаю, что должен забивать больше за сборную, но я доволен своими выступлениями, пока команда побеждает. Это приносит мне счастье. В сентябре Манчини сказал мне: «Помни, ты чемпион Европы. Ты не должен ничего доказывать», — приводит слова Иммобиле Football Italia.

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